Pirital tervitati tiitlivõistluste sangareid

“Meie meeskonnad tõestasid taas, et Eestit võib julgesti nimetada Euroopa edukaimaks avamerepurjetamisriigiks,” ütles Eesti jahtklubide liidu president Egon Elstein. “Edu üks pante on tugev kodune konkurents. Tänu purjespordikoolide treenerite sihikindlale tööle on paljude Eesti jahtklubide noortest sportlastest saanud tublid merekarud. Selle aasta tiitlivõistlustel jõudsid pjedestaalile Pärnu, Hiiumaa ja Haapsalu meeskonnad, kuhu kuulus nii kalevlasi kui saarlasi. Oleme uhked, et väikseimate jahtide C-grupis oli Vana Maailma meistrivõistlustel 11 hulgas tervelt kaheksa Eesti jahti ning B-grupis said eestlased neljanda ja viienda koha.“