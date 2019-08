Ando Palginõmm: Ükski inimlik nõrkus pole mulle võõras

Pealegi pole Palginõmm enda arvates üldse huvitav persoon, kellest peaks kirjutama. Oli tal ju enne mullu pensionile jäämist tervelt 56 aastat üks ja sama amet.

“Aga just see ongi huvitav,” keelitan. “Näitab pühendumust.”

“Ei, see näitab, et mul pole olnud elus muid väljakutseid,” põrutab legendaarne noortetreener. Ta lisab, et see on märk liigsest mugavusest.

Ajakirjaniku ja fotograafi võtab Palginõmm ühes perega vastu aga äärmiselt soojalt. Lahkesti naeratades lehvitavad nad Viljandimaal Karksi-Nuia külje all suvekodu hoovist lähenevale autole.

“Ausalt öeldes on mul piinlik,” lausub intervjueeritav vahetult enne vestlust aias kohvilaua taha istudes. “Kõik teevad tööd,” vihjab ta jälle sellele, et neid, keda võiks usutleda, on teisigi.

Ilus majake on selles eeskujulikult niidetud muru ja rohke lilleiluga aias. Taamal paistab pisike saun, mille terrassi ees ilutseb ümmargune tiigike. Sauna najal ootab järjekordset järveleminekut spinning.Väga kena paik on teil siin Karksi-Nuia külje all. Kuidas siia sattusite?

Meil oli enne teine maakodu, mille ostsin ammu, 1980. aastatel. See oli 1940. aastatel ehitatud talukoht Tõstamaa lähedal, kus peaaegu kogu aeg tuli käia tuld kustutamas, tööd oli nii palju. See oli ikkagi vana maja: küll logises siit, küll sealt. Ükspäev mõtlesime, et eesmärk ei ole ju käia seal tööd tegemas, vaid ikka aktiivselt puhkamas.

Müüsin selle talu maha ja ütlesin kolleegidele: “Vaadake mulle koht kuhugi järve äärde.” Kursusekaaslane teatas, et üks niisugune krunt on müügis. Tulime vaatama, rohi oli siiamaani. (Näitab käega maapinnast umbes poolteise meetri kõrgusele, L. H.). Vaatasin, et okei, siia annab suvekodu teha.

See oli umbes üheksa aastat tagasi.

Jah. Kui ma tööl käisin, sõitsin suviti siit iga päev Pärnusse. Hommikuti ja õhtuti tegin trenni. Siis tulin jälle siia tagasi.

Teie abikaasa enne mainis, et varem käis siinne elu teie töö järgi, kuid nüüd saate seda kaunist paika täiel rinnal nautida.

Ma ei kanna enam käekellagi. Kui kõhud on tühjad, siis sööme. Kui on uni, läheme magama.

Kui uskuda teie elulugu, alustasite sportimist poistekambast. See kõlab paraja juhusena.

Nagu minu abikaasa ütleb: “Juhuseid ei ole.”

Mul olid Tallinnas sugulased, kaks poissi. Üks oli minust kolm ja teine viis aastat vanem. Nad suvitasid meie juures. Minu isa oli Eesti Vabadusristi kavaler ja Ambla lähedal oli meil talu.

Nemad olid juba spordipoisid. Väiksemana mängisime metsa ääres luurekat ja muid selliseid mänge. Üksvahe ehitasime aga spordiväljaku. Meil oli maalapike, tegime sinna võrkpalliväljaku. Leidsime vana tennisevõrgu, see oli võrkpallivõrgu eest. Korvid panime püsti. Tegime kaugus- ja kõrgushüppe paiga.