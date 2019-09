Galerii: Sindi kooliuusikute esimene koolipäev algas abiturientide kõrval

Lotte ja karupoiss Braiani abiga ning direktor Ain Keerupi käepigistusel said trükivärskelt lõhnava aabitsa 35 kooliteed alustavat väikest tüdrukut ja poissi. 10. klassis alustab homme õpinguid 25 õpilast. Õpilaste koguarv on võrreldes eelmise õppeaastaga suurenenud: nimekirjas on 346 õpilast.

Direktori koolialguse kõne juhatasid sisse Lotte ja Braian, kes märkasid klaverikaanel kulunud servadega vana aabitsat, mis kuulub Keerupile.

“Mäletan selgelt seda päeva, kui kooli aulas jalgu kõigutades ootasin, millal ma lõpuks oma aabitsa saan. Saingi ja koos aabitsaga ka tänukirja, millega tänati mind kui tublit kõplajat kolhoosi peedipõllul. Oli ikka väga uhke päev! Ja täna, hoides taas käes just täpselt sellist aabitsat, mille ma 48 aastat tagasi südame põksudes vastu võtsin, meenus see kõik mulle uuesti. Esimene koolipäev oli tõesti tore, aga mis edasi sai, sellest ma ei räägiks. Eelmisel aastal rääkisin,” kõneles koolijuht.

Õpetajate poole pöördus direktor üleskutsega lahendada tohutult keeruline, peaaegu lahendamatu ülesanne: “Kuidas võtta märkamatult õpilasel käest nutitelefon ja asendada see raamatuga. Ja seda nii, et teid hiljem milleski koledas ei süüdistataks?!” Haridus- ja teadusminister ütles mõni päev tagasi, et koolis on esmatähtis kõikide turvalisus. Turvalisuse saavutamiseks on õpetajatelegi õigusi juurde antud, näiteks õigus määrata tunni ajal telefoni asukohta, kas kotis või näiteks õpetaja laua peal, kui see kipub ise sõrmede vahele pugema.

Sindi gümnaasiumis on poolsada töötajat, aga homme tutvustab direktor uusi inimesi. 4.–6. klassi poiste töö- ja tehnoloogia õpetajana hakkab tööle Margus Rikk, kes täna viis läbi klassijuhatajatundi Rääma põhikoolis, kus on tema teine töökoht.

Eripedagoogina alustab Airika Pening.

Huvitegevust juhib ja juhendab alates tänasest Merlin Raid. Kolmandatel klassidel on rõõm kohtuda temaga ka kehalise kasvatuse tundides.

Õppealajuhataja Aavo Jakobsoo on küll koolile juba mõneti tuttav, aga sellest õppeaastast on ta õppealajuhataja kogu koolile. Neli klassi saavad uue klassijuhataja. Abituriendid palusid oma klassijuhatajaks kooli direktori.

Traditsiooniliselt kirjutavad koolirahu lepingule alla koolijuht, õpetajate esindaja ja õpilaste esindaja, aga võimalik, et allakirjutajaid lisandub veelgi. Leping paigutatakse raamituna nähtavale kohale.

Kooliaasta avapäeval tuli Sindi gümnaasiumi peret tervitama ka Tori vallavanem Lauri Luur, kellel oli igale õpetajale kaasas lilleõis. Luur nimetas avaaktusel nähtut väga ägedaks.