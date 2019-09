Noorsoopolitseinik: Liiklus- ja koolirahu kestku aasta läbi

Liikluses terveks jäämise ja lapse turvalise koolitee üks eeldusi on väga hea kodune ettevalmistus, ohtlike kohtade korduv läbiarutamine ja koolitee läbikäimine. Kuna laps õpib tegevuse kaudu kõige paremini, aitab just koolitee üheskoos jalge alla võtmine tal kõige paremini meelde jätta paigad, millele enam tähelepanu pöörata. Lisanõu, kuidas lapsele ohutut liiklemist õpetada, leiab “Ohutusraamatust”, mis on üleval politsei.ee veebilehel.

Teine kooli algusega päevakorda tõusev teema on kiusamine. Esinegu see kaasõpilaste, õpetajate või täiskasvanute vahel, vale on see igal juhul ja alati. Mitte kellelgi ei ole õigus teist kiusata! Isegi siis, kui kiusaja väidab, et see on ainult nali. Nali võib teha haiget ja jääda painama kogu eluks.