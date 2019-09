Pärnu rannavutifanaatik tõttas ootamatult euroliiga superfinaali pääsenud koondisele appi

„Pärast euroliiga etappi, kus selgus, et jäime ühe väravaga superfinaalist välja, oli hooaeg koondisele lõppenud. Silmad lõid särama, kui nädal–kaks tagasi jõudis minuni info, et esialgu Ungari ja hiljem Bulgaaria kaaluvad administratiivsetel põhjustel superfinaalist loobumist,” rääkis Marmor.

“Konsulteerisin paari rannajalgpalliga seotud isikuga ja sai vastu võetud otsus, et võtan ühendust äsja BSC Thunder Häckeriga Eesti meistriks tulnud kunagise koondislase Aleksei Galkiniga ja uurin, kas ta oleks nõus tulema sellele võistlusele treeneriks, vähemalt paberi peal. See võimaldaks minul tõmmata selga Eesti koondise särgi, et aidata meeskonda pikal turniiril, kuhu tohib võtta 12 mängijat, kellest kümme saab üles anda mängule,” seletas Marmor. “Aleksei oli nõus ja kuna tema on oma ala fanaatik, kes teab, mis toimub Eesti, Euroopa ja maailma rannajalgpallis, ja tunneb kõiki Eesti mängijaid, polnudki paremat lahendust. Vastaste videoanalüüsi, taktikaplaani ja mängueelse koosoleku teeme loomulikult koos, kuid mina olen protokollis mängijana.“