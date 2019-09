Helsingis sõidavad Pärnu reklaamiga trammid

„Kuna Pärnut külastatavate ravituristide arv on hakanud vähenema, teeb linn jõupingutusi, meelitamaks siia muid sihtrühmi. Seetõttu on kõnealune kampaania mõeldud eeskätt noorematele inimestele,“ selgitas Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend.

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku hinnangul on keskmisest eakama ravituristi asemel avastanud Pärnu võlud noored soomlased. “Eeskätt lastega pered, kellele Helsingist või selle lähiümbrusest Pärnusse tulla pole midagi keerulist,” täpsustas ta.

Peale trammide on plakatid üleval trammipeatustes.

Pärnut kui reisisihtkohta tutvustavad trammid ja välireklaam on osa linnavalitsuse korraldatud turunduskampaaniast „Sukeldu Pärnusse“, mille eesmärk on meelitada soomlasi sügistalvisel perioodil Eesti suvepealinna puhkama.

Aaviku väitel on senisele kogemusele tuginedes valitud suund ja vahendid õiged: Pärnu paistab turundus-, reklaami- ja turismiekspertide kinnitusel hästi silma. “Meie turunduskampaaniad on julged, eristuvad ja, mis olulisim, need töötavad,” kinnitas abilinnapea.