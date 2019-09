Rainer Aavik: Maist septembrini kestev suvi pole enam unistus

Kuigi augusti viimased päevad ei ole külastatavuse mõttes suvepealinna tippaeg, kinnitavad hiljutised üritused, et unistus Pärnu suve pikendamisest maist septembrini hakkab saama reaalsuseks. Et meie kaunis kuurortlinn on turistide seas hinnatud sihtkoht, annab tunnistust statistika. Kui vaadata Pärnut väisavate külaliste hulka, on meil põhjust rõõmustada.