Saarde vald otsib kuldpulmapaare

Saarde vallavalitsus palub endast märku anda paaridel, kel sel aastal on täitunud või täitub poolsada abieluaastat. Peale kuldpulmapaaride on oodatud kõik need, kel tänavu on 55., 60., 65. pulma-aastapäev ja nii edasi ning kelle registreeritud elukoht asub Saarde vallas.