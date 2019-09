Legendaarsele aastajooksule tõmmati joon alla

Klubi Tervisesport jooksusarja peakohtunik Priit Neeme kinnitas, et aastate jooksul pole ükski etapp ära jäänud. Tänavu oli pretsedent õhus.

“Mere ääres oli kuuest etapist viiel väga nigel ilm: kas sadas või tormas. See tõmbas osalejate arvu pisut maha, jäime mullusele üldarvule napilt alla,” nentis sarja korraldaja. “Ühel etapil, kui oli kõige hullem ilm, oli mõte, et jätame ära, kuna lõi merre välkugi. Aga kohale oli tulnud 123 inimest ja me ei julgenud kedagi tagasi hoida, tegime ära.”