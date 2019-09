Ringrajaässad kihutavad nädalavahetusel Pärnus

„Tegemist on Balti ja Eesti meistrivõistluste kuuenda etapiga, mis läheb samuti Läti ja Leedu meistrivõistluste arvestusse,“ selgitas Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni ringrajakomisjoni esimees Rannus Ervin. „Tõotab tulla põnev võidusõit, sest hooaja viimasel etapil saavad osalejad kõigis klassides peale külgvankrite topeltpunktid. Baltimaade motosportlastele tulevad konkurentsi pakkuma Soome, Venemaa ja Poola ringrajaässad.“

Kõige kiiremate tsiklite Superbike klassis on enne viimast etappi võrdselt 86 punktiga meistrivõistluste liidrid Vihurmoto klubi esindav Mihkel Osula ja värske Soome meister Eeki Kuparinen. Kolmandat kohta hoiab 78 punkti kogunud Ville Valtonen.

Supersport 300 klassis on Vihurmoto sõitja Silvester Sarapik põhjanaabrite Niko Lehtiranta ja Rasmus Nurmi järel kolmandal kohal. Klassis B1200 on suurimad kullalootused Taavi Nahkol ja Kristian Vaarmannil. Külgvankritel on Eesti esipaar Eero Pärm - Lauri Lipstok enne viimast etappi kolme Soome ekipaaži järel neljandal positsiooni.