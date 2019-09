Üle aastate selguvad taas Pärnumaa jalgpallimeistrid

“Pärnumaa on aastakümneid olnud jalgpallis Eesti esirinnas. Just meie maakonnast on sirgunud väga palju Eesti koondislasi, seda alates noortest kuni naiste ja meesteni,” kirjutab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treener Jaanus Getreu Lääneranna Teatajas . “Pärnumaal töötavate jalgpallitreenerite nagu Märt Siiguri, Jüri Saare, Mart Paumäe, Kalev Pajula, Igor Prinsi ja paljude teiste töö ei ole millegagi mõõdetav.”

2019. aasta Pärnumaa meistrivõistlused võttis oma südameasjaks Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja võistlused korraldatakse koostöös Pärnumaa spordiliiduga. Ettevalmistus algas juba aasta alguses. “Suur rõõm, et saame selle lünga täita ja et see just meie uues vallas, Läänerannas toimub,” kinnitas Pärnumaa spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal.