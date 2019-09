Vihtra lasteaia kohalt hajusid murepilved

Põhja-Pärnumaa vallavanema Jane Metsa sõnade järgi räägiti talle algul, et Vihtra lasteaialastest enamik elab Vändras ja nende vanemadki töötavad seal, nii plaaniti see esiti sulgeda.

“Kohtudes Vihtra küla elanikega, sain aru, et külajutte uskuda on lubamatu ja veel rumalam on nende baasil teha otsuseid,” selgitas Mets, kelle ütlust mööda selgus, et paljud lapsevanemad töötavad hoopis Jõesuus ja Vändra lapsi oli ainult üks.