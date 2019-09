Kõlab ju hästi: “Pärnu – Eesti ­suve- ja turismipealinn”? Ometi on sellel pisut nukrameelne alatoon: too ütlemata kena hüüdnimi näitab, et Pärnu elabki just suvel. Niipea, kui lehed puude otsas kollaseks tõmbuvad, sureb linnamelu.