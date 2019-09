Eesti kunstnikud lõid oma visiooni Itaalia kultusfilmist

Üleeile õhtul avatud “La Grande Bellezza | Kohutav ilu” loob Pärnu raekojas sünergia filmiklassika ja maalikunsti vahel, olles inspireeritud Itaalia režissööri (sealhulgas telesarja “Noor paavst” autori) Paolo Sorrentino samanimelisest kultusfilmist. Teosed on maalinud just selleks näituseks Eesti maalikunstnike liidu liikmed, kellele kuraator Jaak Visnap tegi üleskutse aasta tagasi.

Edasi rändavad need tööd filmi kodumaale Itaaliasse.

Kui Bertellotti vahendab oma fotodel kodumaal mahajäetud ja hüljatud arhitektuuripärlite ­kõdunemise ja lagunemise ilu ja lõpu fenomeni, siis Sorrentino “La Grande Bellezzat”, eestikeelse pealkirjaga “Kohutavat ilu” on kriitikud nimetanud ühtaegu nii oodiks kui eleegiaks Roomale. Aadelliku-boheemliku kõrgklassi kuldse pealispinna all on selles linnas kihtide kaupa ladestunud eri ajastute kõdu.