Skano Group müüs tütarettevõtte hankijale

Tehingu hind on 100 000 eurot, millega ostja omandab 100 protsenti Skano Furniture Factory osakapitalist. Skano Group teatas börsile, et arvestades Skano Furniture Factory kohustuste kohandamist suhtes müügihinnaga, siis rahalist ülekannet ei tehta. Skano Furniture Factory on mööbli tootmise ja hulgimüügi ettevõte.