Hiina keele klassid täituvad varmalt

Hiina keel kuulub ühisgümnaasiumi tunniplaani valikainena. Abiturient Marely ütles, et kavatseb tunnis osaleda esialgu lihtsalt huvist võõrkeelte vastu. “Ja iialgi ei tea, kus seda võib vaja minna,” märkis ta. Ka Saara 11. klassist leidis, et ühegi võõrkeele oskus ei jookse kunagi mööda külge maha, pealegi arendab see üldist mõtlemist.