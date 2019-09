Sama näib kehtivat omavalitsuste sõprade, vähemalt Pärnu sõpruslinnade puhul. Neid on praegu tosin ja tihedat suhtlust ei ole suudetud kõikidega pidada. Sellest hoolimata on plaan nimekiri kuraditosinani välja venitada. See 13. oleks Hiina linn Qingdao.