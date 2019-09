Andrus Kärpuk: Ratta koht pole linnabussis

Ühistranspordiseaduse (ÜTS) kohaselt on sõitjal õigus bussis vedada ainult käsipagasit, liikumisabivahendeid, puudega isikute juht- või abikoeri, lapsevankreid ja -kärusid ning kohase puuri, kasti, suukorvi või rihmaga väikeloomi ja linde. Liikumisabivahendid on näiteks käimiskepid, kargud, ratastega ja ratasteta tugiraamid, ratastoolid ja muud tasakaaluhäireid või alakeha piiratud liikuvust kompenseerivad vahendid. Jalgratas, sealhulgas tõukeratas ja tasakaaluliikur on aga liiklusvahendid.