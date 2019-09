Puhumisreidi käigus tabati kolm joobes juhti

Laupäeval 9–13 panid PPA ametnikud nelja tunni vältel alkomeetrisse puhuma 1802 sohvrit. Tulemused näitasid, et valdav osa sõidukijuhtidest olid kained.

Vastutustundlike liiklejate sekka sattus aga kolm autojuhti, kes olid alkoholi tarvitanud. Nad kõrvaldati juhtimiselt ja nende suhtes alustati väärteomenetlust. Politseioperatsiooni korraldanud Pärnu politsei välijuht kirjeldas, et alkoholi tarvitanud autojuhtide selgitused olid klassikalised.

“Jutt, et võtsin eile õhtul paar õlut või mõne pokaali veini, ei anna õigupoolest võimalust veel järgmise päeva lõunal märkimisväärses joobes olla,” märkis välijuht. “Olenemata aga sellest, mida ja millal tarvitati, on enne autorooli istumist igal juhul paslik veenduda oma kainuses, et enda ja kaasliiklejate ohtu panemist vältida.“