Veeteede amet küsis Sorgu tuletorni tarvis valitsuselt raha

Praegugi on Pärnu lahe laevatee äärset Sorgu väikesaare tuletorni vaja laevasõiduohutuse tagamiseks.

Eestis on 41 tuletorni, mille seast mitu vajab suuremat remonti. Üks kurvas seisus olevaist meretee ohutuse tagajaist, Sorgu tuletorn, asub Pärnu linna haldusalal. Kuna veeteede ameti (VTA) võimalused on aga piiratud, on nii Sorgu kui mitme muu torni remont kaua viibinud. Sel nädalal esitas VTA valitsusele taas Keri, Mohni ja Sorgu tuletorni rekonstrueerimise rahataotluse, kirjutab Jaano Martin Ots Postimehes.