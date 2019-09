“Huvikas on oluline, sest toob laste, noorte ja emade-isade silme ette ajaveetmisvõimalused, mis aitavad last arendada ja kasvada tal tugevaks, enesekindlaks ja lahedaks isiksuseks. See on kõik, mis paneb lapse-noore edule vundamendi,” rääkis Hallik-Sass ürituse eel.