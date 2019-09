Endine tiimikaaslane andis pärnakate tiitlilootustele valusa hoobi

Saku naiskond ei lasknud pärnakatel turvalist edu kaua nautida. Teise poolaja alguses sahistasid minutilise vahega suvepealinlaste väravavõrku Hanna-Lisa Kuslap ja Katriin Saulus, tuues pinge mängu tagasi.

Viis vooru enne tšempionaadi lõppu on teisel kohal asuvatel pärnakatel 36 punkti ja vahe tabeli tipus valitseva FC Floraga seitse punkti. See tähendab, et meistritiitli püüdmiseks ei piisa Pärnu naiskonnal enam kahes mängus florakate alistamisest, vaid nad peavad lootma rivaalide libastumisele konkurentide vastu.