21kilomeetrisel poolmaratoni­rajal ajaga 1:04.53 kiireima eestlasena finišikanga alla jõudnud Fosti, kelle aeg andis Keenia, Iisraeli ja Burundi jooksja järel üldarvestuses neljanda koha, jäi oma sooritusega rahule, sest tegemist on hooaja tippmargiga, mille ületamist jooksumees päev varem lubas. “Jooksule eelnenud pressikonverentsil lubasin, et jooksen hooaja tippmargi, ja see õnnestus,” rõõmustas jooksumees välja käidud veksli lunastamise üle.