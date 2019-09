Uute õpilaste kirjapanek huvikoolidesse käib Arno kaudu

„Huvikooli õppuri kohta, kes jätkab 2019/2020. õppeaastal huvikoolis oma senisel alal, ei ole vaja uut taotlust teha. Kõik eelmise aasta lepingud on kantud alanud õppeaastasse ja need kehtivad huvikooli lõpetamise või sealt lahkumiseni,“ selgitas Pärnu linnavalitsuse huvihariduse spetsialist Kadri Rebane.

„Kuna huvikooli õppetasu arve ja muud teated saadetakse vanematele aadressil, mis on Arno süsteemis märgitud, on oluline, et need andmed oleksid õiged,“ märkis Rebane.