Pipist ja mõmmidest Beethovenini: kontserdimaja aasta tuleb kirevam kui kunagi varem

“Aga maailm on avardunud. Viimase kümne aastaga on kultuuri vallas toimunud tohutu areng: pakutakse eri asju, žanrid on lähenenud,” selgitab direktor muutusi, millega kontserdimaja peab kohanema. “Andres Mustonen ütleb alati, et žanripiire ei saagi tõmmata.” Beethoveni ja rokkbändi Rammstein loomingut ühendav kava, mis jaanuaris Läti virtuooside esituses Pärnuski kõlab, võib direktori arvates tekitada samal ajal küsimusi ja uudishimu. “Kas näpuviskajaid ehk tõsiseid rokifänne ehmatab see ära? Või vastupidi?” mõtiskleb kontserdimaja juht.