Galerii: 100aastaseks saanud naine on kohanud nii Pätsi kui Laidoneri

Anna elu pole olnud kergete killast, ta on elupäevad teinud rasket tööd, sünnitanud seitse last ja pidanud nendega hakkama saama neilgi aastail, kui tema mees Venemaa avarustes sõjavangis oli.

“Mis ta on, vanainimesel on kuulmine kadunud ja nägemine ka vilets, käimisest ära üldse räägigi,” vastas juubilar küsimusele, kuidas tema tervis erakordselt kõrges eas on. Nii veedab sünnipäevalaps suure osa päevast terrassil istudes, kui ilm vähegi lubab.