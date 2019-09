Olles pigem loomingu­inimene, tunnistan, et igasugused toored finants­teemad, majandusprognoosid ja muu säärane on minule olnud pigem valdkond, millesse mitte süveneda. Siiski peab tõdema, et hiljutised uudised teise sambaga seotud muudatustest on sundinud mind uurima, mis seis mul siis on ja kuidas see värk üldse käib.