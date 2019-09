Põdrakärbes võib riiete vahel püsida nädala või kaks

Põdrakärbes kuulub kahetiivaliste seltsi raudkärblaste sugukonda. Kõik raudkärblased imevad verd ning elutsevad imetajate ja suleliste vammustes. FOTO: Karl Adami

Verejanulistest sääseemandatest ja päikeselõõsas toimetavatest tüütutest parmudest tulvil suvekuud on nüüdseks seljataga. Söögiseene- ja marjahuvilistele on mihklikuu otsekui aasta tipphetk, mil korilasehing pulbitsema lööb. Võiks arvata, et nüüd on käes see aeg, mil saab kergemalt hingata, metsas käies nautida põski paitavaid päikeselaike ja noppida rahulikult korvi mõne seenenupsu. Sulnist rahu ei saa aga nautida kuigi pikalt, sest metsad suisa kubisevad pisikestest tüütutest põdrakärbestest.