Noorpurjetajad hankisid Teisipäevaringil võistluskogemusi

„Teisipäevaringi regattide peamine eesmärk on anda algajatele purjetajatele esimesi võistluskogemusi,“ rääkis purjespordikooli juhataja Elise Umb. „Vahva on, et nii mõnelgi etapil tulid starti Eesti Optimist-klassi tippseltskonda kuuluvad roolimehed.“