Mitu kell 16 väljuva Pärnu–Haapsalu bussi peale kiirustanud õpilast ja pensionäri tunnistasid, et tasuta sõit on neile oluline. Samuti märgiti, et see on ainuke ühissõiduk, millega saab sobival ajal sihtkohta sõita.

FOTO: Urmas Luik