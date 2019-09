Toomas Alatalu: Kadri, Emmanuel ja kaks Vladimirit

Kadri Simsonit ootavad Euroopa energeetikavolinikuna ees rasked otsused. FOTO: Sander Ilvest

Kena uudis on muidugi see, et Kadri Simson sai korraliku, samal ajal väga geopoliitilise ja tundliku Euroopa energeetikavoliniku portfelli. Ta on selle 16. omanik Euroopa Liidu ajaloos ja ­esimene naine sel ametipostil.