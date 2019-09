Kalvi Kõva: Pensionisüsteemi peab parandama

Jah, praegusel süsteemil on hulk lahendamist vajavaid kitsaskohti ja puudusi, kuid valitsuse pensioniplaaniga ei saa kuidagi nõus olla. Luba­matu ja ohtlik on ainuüksi see, et tervet ühiskonda otseselt puudutavaid ­muudatusi, mille tõeline mõju ilmneb 20, 30 või 40 aasta pärast, tahetakse kiirkorras läbi suruda. Puudub majandusliku ja sotsiaalse mõju analüüs või ei taheta seda rahvale esitada.