Püha lehma õlekõrreks saab uus peatreener

Sõudeliidu peasekretär Robert Väli tunnistas, et selline plaan on liidu juhatuses tõesti küpsenud, kuid enne otsuse kinnitamist pole sellest korrektne kindlas kõneviisis rääkida.

“Klassikuid tsiteerides on aru saadud, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Selles on kõik pooled džentelmenlikult ühisele arusaamisele jõudnud,” ütles Väli.