­Läbi kukkunud? Või hoopis tuhinas ja sihikindlad? Levib arvamus, et Pärnus pole noorel midagi teha, töökohti napib, palgad on madalad, meelelahutusest ei maksa rääkidagi. Meie intervjueeritud üheksa 25–28aastast Pärnumaa noort, kes pärast ülikooli lõppu on sünnikoju naasnud ja siin end sisse seadnud, kummutavad selle arusaama.