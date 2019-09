Noor pärnakas kihutab maailma tippseltskonnas

Vennad Palsid on maailma suurimal supermotol kihutanud juba aastaid, kuid 16aastasel Vetkinil avaneb esimest korda võimalus ennast tipptegijate seltskonnas proovile panna. Pariisi külje all asuv Carole’i rada, kus viimati võisteldi rahvuste karikale aastal 2017, on Prants Palsi sõnutsi Eesti radadest tunduvalt kiirem ja laiem. „Seal on pikad sirged ja laiad kiired kurvid ja kaks eri krossilõiku,“ ütles Pals.