Reid tuvastas Pärnumaa koolides ja lasteaedades tuleohutusega seotud puudusi

“Pärnus on eeskujulik näide vabakooli ja täiskasvanute gümnaasiumi ühiskompleks, kus üldine tuleohutuse tagamine on korras,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits. “Ülejäänud 11 hoones tuvastati kokku 21 puudust.”

Mooritsa jutu järgi on peamine probleem haridusasutustes evakuatsiooniustel puuduvad sulused. Seetõttu ei täida tuletõkkeuksed oma otstarvet, sest neid hoitakse näiteks klotsi abil avatud asendis või ei sulgu need tihedalt.

Samuti ei ole kõik evakuatsiooni- ja väljumisteed ohutusmärgiste ja evakuatsioonivalgustitega ning puudulikud on tuletõkkesektsioonid. Mõnel juhul ei olnud läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonides nõuetekohaselt suletud.

Suurim probleem on Häädemeeste vallas Uulu põhikoolis, kus 2016. aastast ei ole moodustatud ettekirjutusega nõutud tuletõkkesektsiooni, mis tähendab, et tulekahju korral levib suits esimeselt korruselt teisele ja inimeste kiire ja ohutu evakueerumine on takistatud.