Silvia Paluoja: Maale minnakse hoogtegevuseta

Maale elama asunud, talukoha taastanud või maja üles löönud peret võib tabada šokk, kui lausa koduukse all kinnistu piiril teeb lageraiet harvester. Tempoga minut ja puu.

Mihklikuu viimasel laupäeval toimub maal elamise päev, mil huvilised näevad elu väljaspool linna. Nii kinnitab külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk pressiteates, nagu sedagi, et omavalitsused ootavad külla kõiki, kes on mõelnud mõnda vahvasse maakonda elama asumisest. Esmakordse ettevõtmisega on liitunud 35 omavalitsust.