Cider Milli juht Toomas Karuks rääkis, et nemad on võimalust oma aia õuntest mahla pressida elanikele pakkunud kolm aastat. “Protsess algab sellest, et kliendid toovad meile oma õunad, mis markeeritakse ja seejärel hoiustatakse laos,” selgitas ta.