Alguses tuli ringrajasõiduhuvilisi lapsi kokku umbes 30, kuid aja jooksul on trennis käijate hulk vähenenud. “Kõigile see spordiala ei sobi. Aasta jooksul läheb mõni ära ja mõni tuleb juurde, enamasti käib trennis 18–20 last,” kommenteeris Rohtlaan. On ka selliseid noori, kes kaasa teinud kõik hooajad.