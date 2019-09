Piiri putkat röövinud mehed pelgasid kohtusaali tulla

28aastane Raimoind Laiva ­kaubelda ei saanud: tema on mullu 9. detsembrist vahi all ja astus ruumi raudus käsi ja konvoi saatel.

Kohtunik Indrek Nummert ei soovinud mõistagi kohut pidada trepimademel. Nii teatas ta, et austab süüdistatavate soovi, sest tegemist pole avaliku elu tegelastega. Pealegi pole neid veel süüdi mõistetud. Väärib siiski märkimist, et kõik kolm on röövi juba eeluurimise ajal tunnistanud.