Terve koolitäis õpilasi uudistas Kablis suleliste sügisrännet

“Kuigi linnud ümbritsevad meid kõikjal, ei märka me neid alati, seepärast ongi vaja suleliste elust, käitumisest, toitumisest ja rändest rohkem teada saada,” selgitas Pikkemets. “Tutvusime Kabli külastuskeskusega ja interaktiivse õppevahendiga, mille abil on väga hea linde tundma õppida.”

Linnujaamas uudistati, kuidas linde rõngastatakse ja mida selleks tegema peab, et see tiivulistele ohutu oleks. Samuti saadi teada, miks lindude rõngastamist üldse vaja on.