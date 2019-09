Sarivaras tegi kahes tanklas külma arve

Lääne ringkonnaprokuraturi pressiesindaja Liivi Reinholdi sõnutsi on mõlemas kütusevarguses põhjust kahtlustada sama meest. “Samuti on alust arvata, et ta on toime pannud veel vähemalt ühe varguse, kus kahjusumma on jäänud alla 200 euro,” lisas ta. “Alla 200eurose kahjuga vargust käsitletaksegi kuriteona üksnes juhul, kui see on toime pandud süstemaatiliselt ehk korduvalt.”