Riigikogu liikme Annely Akkermanni küsimus peaministrile

Väikesaarte kogukondade esindajad kohtusid umbes kuu aega tagasi Manijas. Valitsuse liige Jaak Aab võttis sellest kohtumisest osa. Kui Eestis üldiselt arvatakse, et maanteeamet peaks võimaldama ja korraldama ühendust saartega, nii et saareelanikud saaksid mööda ujuvat maanteed mandrile, siis väikesaarte kogukonnad on tähelepanu alt välja jäänud. Väikesed paadid käivad ja ­saareelanikel on endal väikepaadid, et ise mandril käia.