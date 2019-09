Naiste meistriliigas sai tiitliheitlus lahenduse

Pärnu jalgpalliklubi naiskond lõi Tallinna Kalevi võrku kaks palli, kui täpsed olid Elizaveta Rutkovskaja ja Ulrika Tülp, kuid hõbemedalist enamat pärnakad tänavu võita ei saa: kolm vooru enne hooaja lõppu on Saku tiimi üle 4:0 võidu saanud Flora edu Pärnu ees kümnepunktiline, mis tähendab, et konkurentidele jäädakse püüdmatusse kaugusesse.