MAFFil võidutses hukkunud kanadalase dokk haidest

Kui hea film tähendab, et see liigutab publikut ja kriitikut, leiti MAFFilt pärl. Festivali grand prix’ ja ühtlasi publiku lemmiku auhinna pälvis kanadalase Rob Ste­warti linateos “Haide häving” (“Sharkwater Extinction”). Filmil on ette näidata üle 40 dokifestivali tunnustuse. Stewart on mainekas dokumentalist, kelle elu lõppes traagilisel filmiekspeditsioonil aastal 2017, millest sündis kõnealune teos.