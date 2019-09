MAFFi kauged külalised otsivad filmist eri omadusi

Türgi režissöör Ece Soydam

Ece Soydam FOTO: Lilli Tölp

Türgi televisiooni produtsent ja filmitegija Ece ­Soydam veetis kolm kuud Kanada Arktikas, kus kohtus seal 17 aastat resideerunud prantslase Mathieu Dumondiga. Duo koostöös sündis film “30 67 49 32 Põhi”: teos, mis näitab kliima­soojenemise selgeid tagajärgi.

Dumond elab 1600 elanikuga Kugluktuki linnas inuitist naise ja pojaga, kogudes sealsest loodusest kaadreid. Soov filmida on muutunud suuremaks kui kunagi varem, sest tema armastatud maailm muutub.

“Rääkides ilusast: seal on imeline maastik ja ilusad inimesed. On uskumatu vaadata, kuidas nad niivõrd karmides tingimustes hakkama saavad,” kiitis Soydam. “Šokeeris muidugi kliima­muutuste mõju. 1000 aastat vanad kombed ja ­uskumused on tühised. Need ei kehti enam. Seal on näha, kuidas kliimamuutus ei mõjuta ainult keskkonda, vaid inimeste eluolu ja mentaliteeti. Elamisest on saanud ellujäämine. Seda oli hirmus oma silmaga näha.”

Leidsime vestluse käigus, et kliimamuutus on nagu sõda: kui see ei toimu meie koduõuel, ei taju me selle tõsidust. Nii kipume arvama, et meid see ei mõjuta. “Aga see jõuab lõpuks meieni,” on Soydam kindel.