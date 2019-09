Eestlased tulid rahvuste karikavõistlusel kümnendaks

Hommikused soojendussõidud algasid kuiva rajaga, kuid võistluste ajaks hakkas tugevasti sadama. Prants Palsi sõnutsi oli võtmesõna püstijäämine ja kellel see õnnestus, sai hea tulemuse. Korraldajad jätsid rajal välja krossiosa, kus nii mäest ülesminek kui allatulek olnuks läbimatu. Muudatusega lisandus kaks pikka sirget.

Esimeses sõidus startis Prants Pals eestpoolt ja Alex Vetkin tagant. Krossiosa oli Prantsi väitel väga libe ja valmistas kõigile, esiotsa sõitjatelegi, suuri raskusi. „Teisel või kolmandal ringil olin ma tõusnud juba neljandaks,“ rääkis Prants, kes sellel kohal sõitis paar ringi. „Kui kiired tagant püsti said, jõudsid järele ja hakkasid mööduma. Finišis jäin kümnendaks, olles üheksandal napilt selja taga. Ma ei kukkunud kordagi, ainus mure oli, et prillidel sai rull otsa ja kaks viimast ringi pidin sõitma ilma prillideta. See polnud pikal sirgel kuigi mugav.“