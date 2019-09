Lasteaed, kus igast mudilasest võib kasvada liider

Tellijale

Kogu õppimissüsteem on üles ehitatud seitsmele harjumusele ehk eluväärtusele, mille on koondanud Ameerika juhtimiskonsultant Stephen Richards Covey. Lastele on õpitava omandamine tehtud mänguliseks, väärtused jõuavad kohale vahvate tegelastega raamatute ja multifilmide kaudu.

Tahkuranna lasteaed liitus LME-pilootprojektiga eelmisel ­suvel. Lasteaia direktor Kerli Õismets selgitas, et tegelikult on kõik need väärtused tuttavad, kuid selleks, et neid edasi anda süsteemselt ja edukalt, on ühtne programm väga hea vahend.