Tõnu Kann: Sõdurpoisid maale iivet tõstma!

Tellijale

Linnavõim kehtab õlgu: lapsi pole rohkem, mis muud teha kui keskhariduse andmine kohapeal lõpetada. Iseseisva vallana Tõstamaal laste vähesuse üle õlgu ei kehitatud. Oldi mures, et rahvast on vähe. Ja töötati selle nimel, et muuta vald atraktiivsemaks, hoida elus teenuseid ja kohalikku keskkooli.