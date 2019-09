Riigieelarvest riigikogus

Tellijale

Jüri Ratas, Keskerakond

/.../ Väga oluline ja ma usun, et meile kõigile südamelähedane valdkond on Eesti omavalitsuste hea toimetulek ja areng, sest nad otsustavad meie inimestele paljusid vajalikke teenuseid. 2020. aastal laekub omavalitsustele ligemale 55 miljonit ­eurot rohkem, kui oleks laekunud ilma tulubaasi suurenda­miseta 2018. aastal, ja neile laekuva üksikisiku tulumaksu osa on uuel aastal 11,96 protsenti. Meie omavalitsuste tulud kasvavad tuleval aastal üle 2,3 miljardi euro ning see tähendab kahe viimase aasta jooksul 27protsendist suurenemist. Kiirele tulude kasvule on kaasa aidanud nii maksude hea laekumine kui riigi otsus suurendada oma­valitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 kokku 185 miljoni euro võrra.